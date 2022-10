VIERNES FERIADO: COMO SERÁ EN SAN RAFAEL

Se trata del feriado puente dispuesto por el Gobierno Nacional.



El lunes vuelve a ser feriado, pero por el «Día de la Diversidad Cultural»

👉 No hay clases

👉 No hay actividad bancaria

👉 No funcionan las oficinas públicas (sólo guardias)

👉 Atención restringida en hospitales, clínicas y centros de salud

👉 Comercio: Actividad normal, en la mañana y tarde (salvo contadas excepciones)

👉 Recolección de Residuos: Normal

👉 Operativos de Limpieza: Normal

👉 Camping Municipal de Valle Grande: De 9 a 21 hs

👉 Parque de los Niños: De 10 hs en adelante

