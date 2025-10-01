VILLA LAREDO: SECUESTRARON MARIHUANA Y UNA MOTO (FOTO)

Personal de la UMAR observó a un individuo que conducía una moto sin casco. Al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió la fuga hacia calle Tierra de Huarpes, al tiempo que arrojó un elemento al suelo. Luego el sujeto de 23 años fue aprehendido, y se constató que en el envoltorio arrojado habían 15,6 gramos de marihuana.



Además de la droga, también fue secuestrada la motocicleta Honda XR 190, en que se movilizaba el imputado.

