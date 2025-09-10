AUTONOMÍA DE SAN RAFAEL: EL VIERNES INICIARÁ EL CICLO DE CHARLAS ABIERTAS EN EL HCD

En el marco del proyecto de autonomía en el que trabaja el Municipio de San Rafael, comenzará una serie de charlas que permitirán a la ciudadanía conocer los pormenores de la iniciativa histórica para el departamento.

El ciclo comenzará este viernes a las 18 con una presentación a cargo de la especialista María Gabriela Ábalos, abogada y docente titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Cuyo.

La entrada es libre y gratuita para que todos los sanrafaelinos puedan participar y conocer más de esta iniciativa.

Hay que destacar que, durante las charlas, se habilitará un espacio de intercambio donde los participantes podrán realizar preguntas, plantear inquietudes y recibir respuestas de la especialista, con el objetivo de enriquecer el debate ciudadano.

“Es importante dar el debate y señalar que autonomía no es separatismo o la creación de nuevos impuestos. Autonomía es identidad, regionalismo y -principalmente- cumplir con lo que dispone nuestra Constitución Nacional”, destacó el concejal Nahuel Arscone.

Con este proyecto, San Rafael busca consolidar un modelo de gestión más cercano, participativo y eficiente, donde las decisiones que afectan a la vida cotidiana de los vecinos puedan resolverse de manera directa y ágil, fortaleciendo así el desarrollo local y la identidad comunitaria.

Comentarios

comentarios