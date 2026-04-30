CONCEJO DELIBERANTE: ESTOS FUERON LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DE AYER

1) Declarar de Interés Municipal la presentación de la Obra Teatral denominada: “Súper Científicos en Acción” (Bloque PJ)

2) El HCD manifiesta su preocupación por el estado de abandono de Calle La Correina, y vería con agrado que la DPV ejecute obras de repavimentación, reacondicionamiento de banquinas y mejora integral de la infraestructura vial (Bloque PJ)

3) Declarar de Interés Municipal la heroica trayectoria, durante el conflicto del Atlántico Sur, del Veterano de Guerra Sr. Juan Antonio Barroso, ex miembro del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 6, RIM 6 y vecino de San Rafael (Bloque PJ)

4) El HCD solicita a las Cámaras de Senadores y Diputados Provinciales el pronto tratamiento del Proyecto de Ley tramitado bajo el Expediente Nº85.383, que propone imponer el nombre de “Vacunatorio Zonal Basilia Elena CEBALLOS”, al Vacunatorio Zonal de San Rafael (Bloque PJ)

5) Expte. caratulado CAROLI, Ariel, s/Sistema Long Home Modelo Industrial.

6) Expte. caratulado: MARTÍNEZ, Carlos Pablo; s/Donación sin Cargo.

7) Expte. caratulado RIQUERO, Miguel Ángel; s/Renuncia y Liquidación Final.

8) Expte. caratulado Maurino Ogas, Emiliano Antonio sobre renuncia y liquidación final

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