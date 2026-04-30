RESCATE DE UN PICHON DE LECHUZA CAMPANARIO: LO DEVOLVIERON A SU NIDO

El ejemplar -que se encuentra en peligro de extinción- se había caído de una palmera de 15 metros de altura en Cuadro Benegas, pero pese a ello se encontraba en buen estado de salud.

Una vecina avisó a las autoridades, y en un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Ambiente y Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas se logró ubicar el nido entre el follaje y devolver al pichón de manera segura.

¿POR QUE SON IMPORTANTES PARA EL MEDIO AMBIENTE?