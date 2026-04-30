RESCATE DE UN PICHON DE LECHUZA CAMPANARIO: LO DEVOLVIERON A SU NIDO Carrousel Inf. General 30 abril, 2026 El ejemplar -que se encuentra en peligro de extinción- se había caído de una palmera de 15 metros de altura en Cuadro Benegas, pero pese a ello se encontraba en buen estado de salud. Una vecina avisó a las autoridades, y en un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Ambiente y Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas se logró ubicar el nido entre el follaje y devolver al pichón de manera segura. ¿POR QUE SON IMPORTANTES PARA EL MEDIO AMBIENTE? La lechuza de campanario es un aliado natural en el control de roedores. Durante la crianza, una pareja puede capturar entre 3 y 6 roedores por noche, lo que representa miles al año, contribuyendo de manera directa a reducir riesgos sanitarios. Comentarios comentarios