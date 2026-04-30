AVANZA LA «LEY ÁGATA”: PENAS MÁS DURAS PARA QUIENES MALTRATEN ANIMALES

La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto impulsado por Laura Balsells Miró (PRO), por el que se modifica el Código Contravencional para incluir multas más severas, arresto e inhabilitación para quienes ejerzan violencia contra animales. A la misma, se le acumuló un proyecto en sentido similar de autoría de Gabriel Vilche (Unión PRO).

Se trata de la «Ley Ágata», que surge como respuesta al caso de Ágata, una yegua que murió tras ser brutalmente golpeada en San Rafael.

«Buscamos que Mendoza sea un referente en protección animal, entendiendo que el respeto por la vida es un imperativo moral y una medida de nuestra humanidad», destaca Balsells-Miró.

La modificación del artículo 140 y la incorporación del artículo 140 bis establece un esquema de sanciones más rígidas. De esta manera, el que cometa actos de maltrato contra un animal doméstico o silvestre, será sancionado con multa desde 1.500 hasta 3.000 Unidades Fiscales *(entre $750 mil a 1.5 millón), o arresto desde 30 hasta 60 días.



Si el acto fuere de crueldad, la sanción se elevará desde 3.000 hasta 8.000 U.F. (1.5 millón a 4 millones) o arresto desde 60 hasta 90 días.

Además. se dispondrá como sanción accesoria la inhabilitación para la tenencia de animales y la obligatoriedad de realizar cursos de capacitación sobre bienestar animal y tenencia responsable.

Por otra parte, se incorpora la Omisión de Cuidado Responsable, a través del artículo 140 bis, que plantea que “el que teniendo bajo su cuidado o responsabilidad a un animal doméstico, omitiere proveerle alimentación adecuada, cobijo o atención sanitaria, o lo abandonare en la vía pública o en inmuebles cerrados”, será sancionado con multa desde 500 hasta 1.500 U.F. (250 a 750 mil pesos) o trabajo comunitario de 10 a 20 días.

DEBATE

La diputada Laura Balsells Miró (PRO), indicó que “hay leyes que surgen de datos, evidencias o diferentes problemáticas y otras que nacen desde una herida, dolor, y este es el caso de Ágata. Porque Ágata es una Ley que nació desde el dolor, desde una herida profunda por la crueldad del ser humano”.

Sostuvo que “una persona que ejerce violencia hacia un animal está demostrado que posiblemente también sea una persona violenta en su casa, que ejerza violencia doméstica, que puede ejercer violencia de género, o que puede ejercer violencia infantil o violencia laboral. Se ha descubierto que está íntimamente relacionado”.

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