AZUL COMENZÓ LA “CONVIVENCIA REAL” DE CARA A LA VENDIMIA NACIONAL

En la mañana de este viernes, nuestra representante vendimial Azul Antolinez, comenzó la tradicional “Convivencia Real” con las otras candidatas a la corona nacional.

Las 18 representantes ingresaron al Hotel Fuente Mayor donde las chicas compartirán durante la última semana antes de la Fiesta Nacional, en días clave donde realizarán capacitaciones y múltiples actividades del calendario oficial.

En estos 7 días, las soberanas tendrán una intensa agenda en su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina. Entre las capacitaciones aprenderán sobre oratoria, manejo de redes, relación con los medios, danzas folclóricas, cocina cuyana, ceremonial y protocolo, salud emocional, entre otros.

En la convivencia se prepara a las aspirantes dándoles herramientas para representar a Mendoza y sus departamentos en los eventos donde les toque participar.

AGENDA DE ACTIVIDADES

Hay que destacar que – esta noche- Azul estará presente en la Bendición de los Frutos que se realizará en el departamento de Lavalle.