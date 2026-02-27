NAHUEL ARSCONE ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE Carrousel Inf. General 27 febrero, 202627 febrero, 2026 El concejal del PJ reemplazó al Dr. Samuel Barcudi, quien dentro de 45 días termina su mandato como edil. La Vicepresidencia 1ra. quedó a cargo de Antonella Cristofanelli (PJ), y la Vicepresidencia 2da para Romina Giraudo (UCR FCM), hasta el 26 de febrero del año que viene. La sesión tuvo lugar esta mañana, e incluyó el juramento de estas nuevas autoridades. Comentarios comentarios