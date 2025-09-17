DETUVIERON A UN MALVIVIENTE QUE ROBABA EN EL KM 0 CON LA AYUDA DE UN INHIBIDOR

De una Chevrolet S10 estacionada en la primera cuadra de Av. San Martín, sustrajeron una guitarra que estaba en su interior.



Tras la denuncia del propietario, en el CEO lograron detectar que el ladrón se había subido a un VW Gol, el cual se desplazó hasta calle Panamá.

Allí personal policial interceptó el vehículo frente a una vivienda, y observó como el sospechoso arrojaba el bien en un descampado. Igualmente, el delincuente de 46 años fue detenido, y la guitarra secuestrada.

Luego, en un allanamiento hecho en la casa del imputado, se encontró un inhibidor de señal con cargador, cuatro DNI, una cédula verde, una mochila y tres celulares, además del vehículo vinculado al hecho.

