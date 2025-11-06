EL CLUB HURACÁN TENDRÁ SU FIESTA CENTENARIO

El viernes 15 de noviembre, el Gigante de Pueblo Diamante celebra sus 100 años de historia con una gran celebración, abierta a todo público.



Se presentarán La T y la M, y Los Playeros. Además, participarán bandas locales y DJ’s. Habrá food trucks, barras, sorteos y sorpresas.

Las entradas anticipadas cuestan $10.000, y el sector VIP: $20.000 (acceso preferencial al frente del escenario, barra y baños exclusivos).

Puntos de venta: La Yunta, Moscú, Rama Verde, Bar Funes, Club Huracán y online por Ticketek.

