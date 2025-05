EL INTENDENTE VISITÓ CLUBES DE DISTRITOS, ENTREGÓ MATERIAL, REFLECTORES LED Y ANUNCIÓ UNA INAUGURACIÓN

“Estamos ayudando con luminarias, equipamiento y otras necesidades porque nuestros clubes contienen en el deporte a muchos jóvenes y niños, cumpliendo una gran función social” remarcó Omar Félix, quien anunció además que “vamos a seguir trabajando con cada club del departamento, especialmente con los que menos posibilidades de sustento tienen”.

El Intendente dejó en claro la importancia de las instituciones deportivas para la contención y formación. “Si los clubes no estuvieran y sus dirigentes no dedicaran el tiempo que ponen, los chicos que asisten aquí no tendrían otra posibilidad. El objetivo es que nuestra juventud estudie y haga deporte, por eso aportamos y apoyamos con todo lo que podemos”.