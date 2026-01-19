EL NIHUIL: UNA MENOR QUE MANEJABA UTV CHOCÓ CONTRA OTRO Y HUBO FRACTURADOS

Ocurrió en las dunas del Club de Pescadores.

La chica de 14 años iba acompañada de otra menor de 15 y un adolescente de 17 años.

En tanto, en el otro vehículo viajaba un hombre de 52 años, junto a dos nenas de 5 y 12 años.

A raíz del impacto, la nena de 5 años sufrió fractura de cúbito y radio derecho, y la de 12 años traumatismos de muñeca y miembro inferior.

Foto ilustrativa

Vale decir que es un descontrol el tema de los cuatriciclos y UTC en el distrito, tanto en el club como en la vía pública.

Además de circular a gran velocidad, en lugares no permitidos y sin cascos, manejan niños y adolescentes, que no tienen ni noción sobre la conducción responsable.

Comentarios

comentarios