UTILERÍA Y VESTUARIO: EL DETRÁS DE ESCENA DE “TIERRA DE SUEÑOS”, LA VENDIMIA DE SAN RAFAEL

Ya se ultiman detalles para lo que será el gran acto central de la Vendimia “Tierra de Sueños”, una edición especial de la fiesta máxima de los sanrafaelinos que promete deslumbrar al público con una puesta en escena cargada de color, identidad y emoción.

Los equipos trabajan a contrarreloj para tener todo listo y en optimas condiciones para el acto central del próximo sábado.

Desde hace semanas los equipos de utilería y vestuario llevan a cabo una incansable tarea en los talleres del Chacho Santa Cruz.

VESTUARIO

El vestuario es un rol clave en la fiesta ya que tiene que atender las necesidades de más de 200 artistas en escena: danzas folklóricas y contemporáneas, artistas teatrales, números aéreos y más.

“Es una tarea ardua pero que disfrutamos mucho, ya que es una parte fundamental del espectáculo”, destacó Noelia Guajardo, encargada del área quien remarcó que “gran parte de las prendas se confeccionan aquí en San Rafael, mientras que también hay aportes de vestuario desde Mendoza”.

“Son muchas áreas distintas y a todas hay que vestirlas de manera acorde al relato y a la puesta”, explicó y detalló que hay unos 11 cambios durante el espectáculo, lo que implica una coordinación precisa y un gran trabajo detrás de escena.

UTILERÍA

La utilería también se encuentra trabajando día a día en la puesta en escena vendimial. “Venimos trabajando hace semanas en la fiesta”, expresó la encargada Mónica López entre flores, vides y distintos elementos que hacen al universo visual de la fiesta.