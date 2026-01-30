EN UNA PLAZA SAN MARTÍN COLMADA SE VIVIÓ LA PEÑA DE LA TRADICIÓN DEL ADULTO MAYOR DE SAN RAFAEL

Con cientos de personas colmando la Plaza San Martín se vive una nueva edición de la Peña de la Tradición del Adulto Mayor de San Rafael. La propuesta organizada por la Supervisión del Adulto Mayor de la Municipalidad reunió a centros de jubilados, entidades y vecinos particulares en una gran fiesta popular.

Con mesas repletas y un gran picnic comunitario, los participantes llegaron desde diferentes puntos del departamento para compartir y celebrar una tarde donde el calor humano le ganó a las altas temperaturas.

Risas compartidas, mates, sanguchitos, reposeras y mucha alegría fue el denominador común entre todos los presentes.

Mi Tierra Dúo hicieron bailar a todos al ritmo del folclore, la cumbia y el chamamé. Durante toda la jornada participaron diferentes academias de baile que mostraron todo su talento, mientras que la jornada también estuvo acompañada por la música. Sobre el escenario principal Los Malbec y DeMi Tierra Dúo hicieron bailar a todos al ritmo del folclore, la cumbia y el chamamé.

“Estamos muy contentos como Municipio de recibir a tantas personas y de diferentes puntos del departamento. Es una gran fiesta popular donde nos juntamos a disfrutar y compartir gratos momentos en comunidad”, destacó el Supervisor del área municipal, Cristian Escudero.

Los adultos mayores “coparon” literalmente la mítica plaza del corazón urbano de San Rafael, le pusieron ritmo al verano y disfrutaron de una jornada que será inolvidable.

