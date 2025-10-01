FALLECIMIENTOS

-Sr. MARQUEZ JUAN GABRIEL (39) de Ciudad / Sus restos son velados en cochería Memorial hasta las 17 hs / Inhumación en cementerio Central.

-Sra. DIONICIA MARGARITA TITOS, viuda de RASJIDO (89) de El Nihuil / Sus restos son velados en cochería Rosato / Sepultura a las 11:30 hs en cementerio Central.

-Sr. EDMUNDO HORACIO BIANCHI (65) de Ciudad / Sus restos fueron depositados en cochería Rosato / Posterior cremación.

-Sr. ARMANDO FIORENTINI (83) de Ciudad / Sus restos son velados en cochería Rosato / Posterior cremación.

