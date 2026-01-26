FERIA FRANCA: TEMPORADA DE VERANO

La Feria Franca te espera con frutas y verduras de estación. Los miércoles en Plaza Espínola (Pueblo Diamante), los jueves en Plaza España (Granaderos y Lavalle), los viernes en A. del Valle y España y los sábados en la plaza de Bº Unimev.
