EL INTENDENTE OMAR FÉLIX SUPERVISÓ LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA Y APOYO A LAS ZONAS AFECTADAS POR LA HISTÓRICA CRECIDA DEL RÍO DIAMANTE

Tras la histórica crecida del Río Diamante, el Municipio de San Rafael desplegó -desde la noche del sábado- un amplio operativo de asistencia en las zonas afectadas.



El Intendente Omar Félix supervisó personalmente las tareas de recuperación por parte de los equipos de obras pública, y la asistencia a los damnificados por parte de las áreas sociales.



“Se trabaja de manera ininterrumpida para asistir a los vecinos, priorizando la seguridad de las familias y la protección de las viviendas”, destacó el jefe comunal.

Una de las primeras acciones fue la implementación de sistemas de drenaje para permitir el escurrimiento del agua en las zonas afectadas.

“Llegamos con asistencia inmediata a quienes se encuentran atravesando esta situación tan difícil”, remarcó.



Las tareas se ejecutan especialmente en la zona de La Cañadita y Los Dos Álamos (Cañada Seca), Los Coroneles (Cuadro Nacional) y sectores de Ciudad en la Isla del Río Diamante y calle Tulio Angrimán.

En algunos casos se realizaron evacuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos hasta que puedan regresar a sus viviendas.



PEDIDO POR MÁS SEGURIDAD EN LOS CAUCES

El Intendente Félix remarcó la necesidad de un mayor control de los organismos competentes (Dirección de Hidráulica de Mendoza e Irrigación) en el cauce del río Diamante y zonas inundables.

“Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”.

