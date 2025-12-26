HTAL. SCHESTAKOW: ASÍ TRATAN A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Son abundantes las quejas que recibimos del Servicio de Salud Mental, no solo de internados, sino también en la atención ambulatoria.



Hoy vamos a conocer el caso de “X”, uno de los tantos sanrafaelinos que sufren depresión e intención de quitarse la vida, patología que -incluso- le prohíbe trabajar y poder pagarse una consulta privada.

Hace unos meses, a “X” le dieron un turno para ver hoy al Dr. Fabián Romeo. Con gran ansiedad, el hombre fue a verlo esta mañana, pero le comunicaron que el psiquiatra se fue de vacaciones.

En lugar de brindarle algún tipo de solución, le dieron un nuevo turno para el 17 de abril.

Sí, leyó bien, el 17 de abril. Dentro de unos 110 días.

«X» necesita ayuda hoy, por lo cual solicitamos la gestión de algún vecino para que algún profesional lo pueda atender, lo más pronto posible (WhatsApp 2604663361).

Comentarios

comentarios