IRRIGACIÓN CAPACITÓ A PRODUCTORES EN RIEGO AGRÍCOLA

Lo hizo en persona el propio Superintendente, Sergio Marinelli.

Se trata del programa Asistencia Técnica en Riego Agrícola, una iniciativa conjunta del organismo del agua, el Gobierno local y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el fin de fortalecer la asistencia técnica y financiera.



Estas capacitaciones -que se llevan a cabo en toda la provincia- forman parte de un plan integral que busca enfrentar la escasez de agua, fenómeno intensificado en la última década, y que se proyecta continuará en la próxima temporada.



Entre otros temas, en el edificio de Independencia al 800, se abordó el plan de obras, uso inteligente del agua, financiamiento, etc.

Por otra parte, Irrigación entregó dos camionetas nuevas a la Subdelegación de Aguas del río Diamante.

Comentarios

comentarios