JULIETA AILÉN FERNÁNDEZ ES NUEVA REPRESENTANTE DE RAMA CAÍDA

San Rafael sigue avanzando con su calendario vendimial y esta vez fue el turno de Rama Caída.

Para cerrar el fin de semana extra largo, en la Plaza Izuel de Rincón del Atuel se realizó la presentación de “Amanecer en Vendimia”.

Tras las presentaciones del cuadro artístico y los reconocimientos a los vecinos destacados del distrito se procedió a la coronación de la nueva representante vendimial.

Se trata de Julieta Ailén Fernández, joven de 24 años y estudiante de la carrera de Bromatología.

