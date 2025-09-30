LLEGA OCTUBRE Y ARRANCA EL CALENDARIO VENDIMIAL DE SAN RAFAEL

Comienza el mes de octubre y –con el- San Rafael empieza a palpitar su Vendimia 2026

El calendario distrital se desarrollará desde este sábado 4 de octubre y continuará el sábado 14 de diciembre, con 18 fiestas que incluyen shows artísticos y la proclamación o elección de sus representantes.

Punta del Agua será el distrito que abra el calendario con su fiesta “Agua de Historia, Huellas del Tiempo” que tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples.

La segunda puesta en escena será el viernes 10 cuando El Sosneado ponga sobre el escenario de su polideportivo su fiesta distrital. Luego, el sábado 11 se realizará la fiesta de Cuadro Nacional en el Club y el domingo 12, Goudge hará lo propio en la Plaza Schestakow.

El calendario de octubre lo cerrará el domingo 19 Cañada Seca, con su fiesta en el Club Atuel Norte.

“Estamos prestos para comenzar una nueva etapa vendimial por nuestros distritos con fiestas para toda la familia y ya preparando todo lo que va a ser la gran fiesta Departamental 2026”, anticipó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

CALENDARIO COMPLETO

Sábado 4 de octubre: Punta del Agua (Salón de Usos Múltiples) Viernes 10 de octubre: El Sosneado (Polideportivo) Sábado 11 de octubre: Cuadro Nacional (Club Cuadro Nacional) Domingo 12 de octubre: Goudge (Plaza Schestakow) Domingo 19 de octubre: Cañada Seca (Club Atuel Norte) Sábado 1 de noviembre: Las Malvinas (Club Las Malvinas) Domingo 2 de noviembre: Monte Comán (Paseo de los Pioneros) Viernes 7 de noviembre: Villa Atuel (Polideportivo) Sábado 8 de noviembre: Rama Caída (Club Rincón del Atuel) Domingo 9 de noviembre: La Llave (Parque del Sol) Sábado 15 de noviembre: Real del Padre (Esc. Seizo Hoshi) Domingo 16 de noviembre: El Nihuil (frente al lago) Sábado 29 de noviembre: Cuadro Benegas (Club Cuadro Benegas) Domingo 30 de noviembre: Villa 25 de Mayo (Plaza Centenario) Sábado 6 de diciembre: Jaime Prats (Polideportivo) Domingo 7 de diciembre: Las Paredes (West Mall) Sábado 13 de diciembre: El Cerrito (Polideportivo 3) Domingo 14 de diciembre: Ciudad (lugar a confirmar)

