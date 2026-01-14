¿LOS CONCEJALES RADICALES QUE PIDIERON LA EXPULSIÓN DE ANTOLÍN POR UNA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO, HARÁN LO MISMO CON EL PRIMER CANDIDATO DE SU LISTA QUE MANEJA CON UNA MENOR SOBRE SU FALDA?*

Juan Pablo Vignoni encabeza la boleta del Frente UCR-LLA para las próximas elecciones del 22 de febrero en San Rafael.

Hace unos días, en su red social Instagram, compartió un video* sobre un viaje a Valle Hermoso con su familia.

Entre esas imágenes «aparece conduciendo junto a una niña» (que posiblemente sea su hija) «sentada en sus piernas». Es más, «se lo ve utilizando una sola mano al manejar», ya que con la otra rodea el cuerpo de la menor, que «circula suelta, sin cinturón de seguridad».

Demás está decir que «los menores de 12 años tienen que viajar sentados atrás», y en este caso en una silla especial, con el cinturón de seguridad colocado.

Las fotos son dos: «En una se aprecia claramente que SE ENCUENTRA CIRCULANDO«, y en otra podría estar circulando o detenido.

¿QUÉ DIRÁN LEO YAPUR, ADRIAN RECCHE, ROMINA GIRAUDO Y COMPAÑÍA?

Quienes llevaron la voz cantante que el concejal libertario *Martín Antolín debía presentar su renuncia o ser expulsado*, luego de la alcoholemia positiva que le dio en Mendoza, se están enterando en estos momentos del comportamiento vial de su potencial futuro colega Vignoni. Ante esta «inconducta que PONE EN RIESGO LA VIDA DE UNA NIÑA, y de todos los tripulantes de su camioneta», ¿tendrán la misma actitud, o aplicarán el concepto de la doble vara?

