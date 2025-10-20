MUJER ALCOHOLIZADA CAYÓ A UN CANAL EN GOUDGE

La mujer de 37 años iba en un Chevrolet Aveo, con otros 5 ocupantes.

Cuando circulaba por Ruta 160, al llegar a la intersección de Ruta 169 (en Las Aguaditas), perdió el dominio y terminó por caer a un desague.



Una vez en el Htal. Shestakow, la conductora fue diagnosticada con traumatismos, y se comprobó que tenía casi 1 gramo de alcohol en sangre.

Para peor, no tenía ninguna documentación del vehículo.

En cuanto a los otros tripulantes, resultaron ilesos.

Comentarios

comentarios