MUJER ALCOHOLIZADA CAYÓ A UN CANAL EN GOUDGE homepage Policiales 20 octubre, 2025 La mujer de 37 años iba en un Chevrolet Aveo, con otros 5 ocupantes. Cuando circulaba por Ruta 160, al llegar a la intersección de Ruta 169 (en Las Aguaditas), perdió el dominio y terminó por caer a un desague. Una vez en el Htal. Shestakow, la conductora fue diagnosticada con traumatismos, y se comprobó que tenía casi 1 gramo de alcohol en sangre. Para peor, no tenía ninguna documentación del vehículo. En cuanto a los otros tripulantes, resultaron ilesos. Comentarios comentarios