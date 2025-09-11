ONCEJO DELIBERANTE: ESTOS FUERON LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DE AYER

1) Pedido de Desarchivo Expediente 6049-B-22, sobre proyecto de Ordenanza ref. a Menú o Alimentos Aptos para Diabéticos (concejal Samuel BARCUDI PJ)

2) El HCD vería con agrado que el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, a través del Departamento de Farmacia, informe s/Fentanilo HLB, /Citrato de Fentanilo (Bloque PJ)

3) El HCD manifiesta su repudio, a la realización del concurso impulsado por el gobierno británico bajo el título: “Conociendo a mis Vecinos de las Islas Falkland”( Bloque PJ)

4) Establecer en el ámbito del Departamento el 28 de Julio de cada año como el “Día de la Integridad Territorial Argentina” (Bloque PJ)

5) Expte. caratulado «Constructora Horizonte SA», s/Pago de Factura

6) Declarar de Interés Municipal el «6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza» (bloque UCR-FCM)

7) Expte. caratulado «ABREGO, Julio Ricardo; s/Renuncia y Liquidación Final, a partir del día 22/07/25»

8) Expte. caratulado «ERCOLI, Roberto Jorge»; s/Renuncia y Liquidación Final

9) Expte. caratulado «YAÑEZ, Jorge Rubén»; s/Renuncia y Liquidación Final»

10) Expte. caratulado «SALINAS, Nora Isabel; s/Renuncia y Liquidación Final»

11) Expte. caratulado «TERUEL, José Alberto; s/Renuncia y Liquidación Final»

12) Expte. caratulado «GARNICAS, Alfredo Daniel, S/ Baja»

13) Expte. caratulado «MARCO, Sandra Elizabeth s/ baja»

14) Declarar de Interés municipal la realización de la “Edición 40 de Intercursos 2025”, organizado por la escuela técnica Agropecuaria Nº4-015 “Seizo Hoshi”

