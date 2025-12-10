PARA EL GOBIERNO DE CORNEJO EL CERRO NEVADO ESTÁ EN MONTE COMÁN

Es permanente el ninguneo y la falta de respeto a los sanrafaelinos por parte del Ministerio de Seguridad provincial. Permanentemente TODO CONFUNDE. Cree que los distritos del este (Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre) pertenecen a Gral. Alvear, por lo cual cada vez que comunican un hecho policial en dichas localidades especifican que ocurrieron en el vecino departamento. También pasa con El Sosneado, al que atribuyen a Malargue.

Pero el colmo se dio ayer, cuando el Gobierno informó sobre los incendios en cerro Nevado, pues publicaron en la página de prensa oficial que el Nevado se encuentra en el distrito de Monte Coman.

Horas después lo corrigieron, pero van de papelón en papelón.

Evidentemente, los encargados de escribir estos partes faltaron a las clases de geografía, y no cuentan con un miserable mapa del sur provincial.

Comentarios

comentarios