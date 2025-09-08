PRIMAVERA EN EL PARQUE 2025 YA TIENE GRILLA: EUGE QUEVEDO Y EL ZAR CERRARÁN DOS JORNADAS IMPERDIBLES

El arribo de septiembre nos anuncia la llegada del mega festejo de la Primavera en el Parque. El festival musical más esperado del año viene con una edición recargada para este 2025 con dos jornadas a pura música y fiesta al aire libre.

Entre el sábado 20 y domingo 21 vamos a disfrutar de una increíble grilla que va a hacer “explotar” el Parque Yrigoyen. Como siempre con entrada libre y gratuita.

Cada jornada tendrá una grilla con múltiples bandas y DJ´s. En los cierres aparecen dos nombres que la van a romper.

El final de los shows del sábado estará a cargo de El Zar. El dúo indie pop que conquistó la escena nacional con su sonido fresco, poético y bailable, llega para ponerle glamour y elegancia a la primavera sanrafaelina.

El domingo cerrará con la presentación de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC), fenómeno indiscutido de la música popular, que viene de llenar escenarios en todo el país con su cuarteto explosivo.

Su show será uno de los momentos más esperados del 2025 y promete hacer bailar a todo San Rafael.

Pero no todo termina ahí. El line up se completa con una selección de bandas locales y regionales que le aportan diversidad y sello propio: Pareci2, Kenay, Mendukos, The Wine, Equilibristas, Agitados, Juan Trillini y La TV de los 90’, La Superliga, Marien y 100 Pesos.

Una combinación que viaja del rock a la cumbia, del indie al pop, del recuerdo noventero a la frescura emergente.

Organizado por el Municipio de San Rafael, “Primavera en el Parque” es más que un evento cultural para convertirse en un verdadero ritual joven. Miles de personas colmarán el corazón verde de la ciudad para vivir dos días de música en vivo, baile, encuentro y pura energía.

Este 2025, el Parque Hipólito Yrigoyen va a ser testigo de un fiestón: Euge Quevedo y LBC para explotar el baile, El Zar para dejar el alma en cada canción, y una lista interminable de bandas que completan un festival que promete ser inolvidable.

Es que en San Rafael la primavera no se celebra: se vive, se canta y se baila.

Comentarios

comentarios