TODO LISTO PARA EMPEZAR UNA NUEVA TEMPORADA EN LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE MIEL

La Sala de Extracción de Miel de la Municipalidad de San Rafael está lista para comenzar con una nueva temporada para trabajar conjuntamente con los apicultores del departamento.

El espacio ubicado en calle Tulio Angrimán trabaja desde el año 2006 y tiene como objetivo acompañar al sector y brindarles un servicio de calidad para mejorar su producción.

“Estamos con mucho entusiasmo y muy buenas perspectivas”, explicó el encargado del espacio Alberto Stagnitti, quien destacó que “durante el invierno, en la etapa que no hay extracción, se realiza el mantenimiento y puesta a punto de todo el equipamiento para arrancar en las mejores condiciones”.

En los próximos días comenzarán a recibir a los apicultores con sus alzas llenas de cuadros para extraer la miel.

Una novedad es que se ha previsto un espacio para empezar a fraccionar mieles. Hasta el momento toda la producción se envasaba en grandes tambores.

“La sala está a disposición de todos los apicultores para que puedan hacer uso del servicio. Este año proyectamos superar las 50 toneladas”, indicó Stagnitti.

CAPACITACION PARA INSPECTORES

En conjunto con el SENASA y la Dirección de Ganadería, el próximo lunes, martes y miércoles se realizará una capacitación para inspectores apícolas.

“Tendremos la visita de la máxima autoridad apícola, con el gran objetivo de fomentar la capacitación y brindar herramientas para que mejoren su tarea”, remarcó.

