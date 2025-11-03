VARIOS INTERESADOS EN LOS LOCALES COMERCIALES DE LA EX TERMINAL

“Son muchas personas las que se están acercando y preguntando”, explicó el auditor general del Municipio de San Rafael, Francisco Perdigues.

En planta hay 7 locales comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio amplio para supermercado. El primer piso tiene un local de 1584 m2 y el segundo piso una superficie de 655 m2 con terraza.



Los pliegos se pueden buscar en https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra/, o personalmente en la Dirección de Licitaciones del Municipio. Las propuestas se conocerán el próximo miércoles 19 de noviembre.



Es importante destacar que todos los martes y jueves de 8 a 11 de la mañana los interesados pueden ir a visitar los espacios acompañados por profesionales del municipio.

