-Sr. HECTOR RICARDO BERNAOLA (71) de Ciudad / Sus restos son velados en Casa Codó hasta las 12 hs / Posterior cremación.



-Sra. MARIA MAGDALENA PEÑAILILLO, viuda de FUNCIA (75) de El Tropezón / Sus restos son velados en Casa Codó hasta las 17 hs / Inhumación en cementerio Central.

-Sra. MERCEDES SILVIA ORTIZ (87) de Cañada Seca / Sus restos son velados en cochería Memorial hasta las 11:30 hs / Posterior cremación.

-Sra. JUANA PABLA ROBLEDO (94) de Ciudad / Sus restos son velados en Shestakow y Dorrego (Salto de las Rosas) hasta las 17 hs / Sepultura en cementerio Central.

