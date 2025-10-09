GRAN DÍA PARA SAN RAFAEL: POR PRIMERA VEZ UN PRESIDENTE PARTICIPARÁ DEL ALMUERZO DE LAS FUERZAS

Más allá de la valoración personal que tenga cada sanrafaelino sobre Javier Milei, es un privilegio institucional que un Presidente de la Nación visite el departamento. En este caso en el mes del Santo Patrono, en que se celebra el encuentro político-empresarial más importante del año: el Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

Además del tradicional discurso del titular de la entidad, hoy Gabriel Brega, y la respuesta del Gobernador de turno, será la primera vez que se permitirá hablar al Intendente de San Rafael. Pero -sin dudas- el plato fuerte será el discurso de Javier Milei, que se reproducirá en todos los medios nacionales.

Se cree que el primer mandatario llegará al Centro de Congresos alrededor de las 13:35 hs, disertará y luego partirá a San Juan, donde continuará con su agenda.

Debido a la “intromisión” del Presidente en el evento, se desconoce a qué hora hablarán los restantes oradores.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Desde las 20 hs de ayer la policía prohibió el ingreso al Parque Norte, donde sólo se permitirá el acceso para las personas que tengan tarjetas, que costaron $100 mil por comensal.

Trascendió que el Gobierno Provincial adquirió la mayoría de las mismas, y que repartirá entre militantes para vitorear a Alfredo Cornejo en su alocución.

Habrá tres anillos de seguridad, donde se revisará a los asistentes y se les pedirá la exhibición de las pulseras y/o tarjetas.

CRONOGRAMA

09:00 – Inicio de actividades con desayuno

09:30 – Disertación del Economista Matías Surt

11:00 – Recepción de Invitados al Almuerzo

12:30 – Comienzo del Almuerzo

ANTECEDENTES

La última venida presidencial a nuestra Ciudad fue la de Mauricio Macri, para inaugurar el asfalto de la Av. Balloffet. Previamente lo había hecho Cristina Fernández a la bodega Bianchi (tras la entrega de un crédito), y a la nueva terminal, previo a su inauguración. Y antes Néstor Kirchner al Polideportivo Nº2, donde firmó el dinero para Portezuelo del Viento, que finalmente no cumplió.

