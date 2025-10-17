AGENDA DE HOY, VIERNES

CASINO TOWER / Hasta las 6 AM / Slot, Mesas de Ruleta, Black Jack y Poker / Desde las 23:30 hs, show en vivo

MATCH JUEGOS / Hasta la medianoche (horario corrido) / Av. San Martín 155 y West Mall / Diversión en familia

Laberinto de Borges / Hasta las 19 hs / Entrada General $8.300; Seniors (+ de 70 años) $5.300; Menores (6 a 12 años) $4.200; Infantes Sin cargo (excepto en grupos)

Universall (Karting, Paintball, Sala de Escape, Juegos de Salón / De 14 a 22 hs / Av. Hto. Yrigoyen 5.309 / consultas 2604661304

Facundo Mazzei: Camaleón Rojo / 21 hs / Auditorio Excelsior (Independencia 200) / Entrada General: $15.000 https://www.entradaweb.com.ar/evento/acde55b3/step/1

Cena, show y baile en DUVAR / Av. Hto. Yrigoyen 3524 (Club de Pescadores) / Hoy show Vale Pavlovic / Consultas y Reservas 2604400765

Música: Santa Marta y Los Playeros / 23 hs / Predio Ninamundo / Entradas preventa $10.000: 2604267970

Rock and Rolla Música, tragos, baile / Mujeres mayores de 22 y hombres mayores de 25 años / Entrada libre

