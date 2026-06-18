MENOR ROBÓ UN AUTO, HUYÓ DE LA POLICÍA Y TERMINÓ CAYENDO A UN DESAGUE

El adolescente de 16 años sustrajo un VW Gol estacionado frente a un domicilio de calle Capellán Marco.



Tras la denuncia de la víctima al 911, efectivos detectaron el vehículo circulando, y al intentar detenerlo el conductor emprendió la fuga. Minutos después, en calle Estanislao Salas, el malviviente perdió el control del rodado y cayó volcado sobre uno de sus costados en una acequia.

Finalmente, el menor fue asistido por personal médico y trasladado a dependencia policial.

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