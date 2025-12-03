AJUSTE NARCO: TIROS, PERSECUCIÓN, DETENIDOS, Y SECUESTRO DE DROGAS, UN MINI COOPER Y ARMAS DE FUEGO

Esta madrugada, un llamado al 911 alertó sobre disparos en Pueblo Diamante, provenientes de un Mini Cooper.



Policías de Cuerpos Especiales localizaron el vehículo en Tacuarí y Ecuador, pero su conductor emprendió la fuga, hasta que fue interceptado en calle Reconquista.

Al mando del coche iba un joven de 22 años, quien fue aprehendido. El malviviente viajaba acompañado por un menor de edad, quien entregó un envoltorio con marihuana y otro con cocaína. Además, se incautó un proyectil calibre 7.62 y el Mini Cooper, por falta de documentación.



Paralelamente, otra movilidad de Cuerpos Especiales interceptó un remís Toyota Corolla, cuyo pasajero, de 22 años, estaba vinculado al hecho anterior.

Durante la requisa se produjo un forcejeo, que finalizó con la reducción del joven. Además, se le secuestró un revólver calibre 32, una pistola calibre 380 y 15 envoltorios de nailon con cocaína.

Luego se pudo determinar que el conflicto entre ambos aprehendidos se debió a deudas por venta de estupefacientes.

