«ESTAFADOS» POR EL DUEÑO DE INFO YA SIGUEN RECLAMANDO “JUSTICIA”

El 29 de octubre pasado un grupo de trabajadores denunció al ex presidiario Gustavo Matar porque aparecían como empleados en blanco y en situación de licencia de la empresa Norlixo S.A., la cual -el otrora fotógrafo- utiliza para facturarle al Municipio servicios de publicidad y de alquiler de maquinarias.

A pesar del tiempo transcurrido, las respuestas han sido nulas y los trabajadores PERDIERON las asignaciones universales por hijo que cobraban.



Cristian Lara, uno de los damnificados, expresó: “Nos sacaron los salarios en ANSES porque figurábamos en blanco en la empresa Norlixo; vamos a hablar con el dueño de la empresa (Matar), y ellos no se hacen cargo de los salarios, ANSES tampoco. Hemos puesto abogado en la Subsecretaría y no tenemos respuesta de nada. Matar no se presenta, no se hace cargo de los salarios que nos pertenecen”, denunció Lara.

Comentarios

comentarios