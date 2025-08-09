ALERTA SON CUATRO LOS CARGOS CONTRA JULIETA SILVA

A la imputación por lesiones leves agravadas por el vínculo, se le suma otra causa por amenazas agravadas que también le habría formulado a su marido el año pasado.

Lucas Giménez también denunció privación ilegítima de la libertad en al menos 5 ocasiones. Según relató, Julieta lo encerró en el domicilio que compartieron en calle Juárez Celman al 1700, y también en el de Emilio Civit al 600, tras cerrar las puertas principal y trasera con llave, quitándole también en ocasiones el celular y la llave del auto.

GOLPES

En cuanto al día que Giménez fue golpeado, se dio luego de una discusión con la imputada, quien le pegó con sus manos en la cara, y luego se colgó del cuello del masculino mientras le pegaba para quitarle el celular con el que éste filmaba lo ocurrido, provocándole las siguientes lesiones: «rubicundez zona temporomalar izquierda, leve tumefacción en el pómulo izquierdo, acusa dolor en la zona temporal izquierda», con una incapacidad laboral de 24 horas.

DESOBEDIENCIA JUDICIAL

El día 12 de diciembre de 2024, Julieta amenazó a la ex de su marido, a quien telefónicamente le habría dicho: «Yo te voy a comer el hígado y los riñones, a vos y a tu hija y te voy a dejar en la calle». Tales palabras derivaron en que la mujer pidiera una medida de protección ante el Juzgado de Familia, por lo cual Julieta no podía acercarse a madre e hija o tener comunicación alguna. Sin embargo, violó dicha restricción, ya que un día habló por teléfono con la menor. Esto derivó en una nueva causa, en este caso de desobediencia a una orden judicial.

¿CÓMO SIGUE?

Mientras la fiscalía prepara las pruebas para llevar las causas a juicio, Julieta deberá permanecer detenida en su domicilio, con tobillera electrónica. En cuanto a su hija con Giménez, se harán distintas pericias para saber si está en condiciones de cuidar a la menor de 2 años.

