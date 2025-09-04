ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS: SERÁ EN EL CENTRO DE CONGRESOS, LAS TARJETAS COSTARÁN $100.000, Y POR PRIMERA VEZ HABLARÁ UN INTENDENTE

El Presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Brega, junto a integrantes del directorio, explicaron cómo será la próxima edición del almuerzo, en el que se esperan 700 personas.

El evento tendrá lugar el Jueves 9 de Octubre en el Centro de Congresos, y las tarjetas -que pronto se pondrán a la venta- tendrán un valor de $100.000.

DESAYUNO, DISERTACIÓN Y ALMUERZO

La edición 2025 del AFV cambiará su formato, ya que por la mañana habrá un desayuno y una disertación sobre la coyuntura económica actual y futura en Argentina, del economista y máster en Economía, Matías Surt.

Tras la disertación, tendrá lugar la tradicional recepción y el posterior almuerzo, con los discursos del Presidente de la Cámara, el Gobernador de Mendoza, y -por primera vez- el Intendente de San Rafael.

Comentarios

comentarios