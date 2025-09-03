NUEVA IMPUTACIÓN: COMUNICADO OFICIAL

El Ministerio Público Fiscal, Unidad Fiscal De Tránsito San Rafael, pone en conocimiento que tras el fallecimiento de uno de los acompañantes que viajaban a bordo del vehículo que protagonizó el siniestro ocurrido el día 31 de agosto a las 5 AM, en Av. Hipólito Yrigoyen y calle C. W. Lencinas, se oficializó el cambio de calificación en la imputación efectuada en el día de ayer al conductor del rodado:

El suceso criminoso relatado encuadra en los delitos de “homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor y con culpa temeraria en concurso ideal con lesiones graves culposas agravadas por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor y con culpa temeraria” (arts. 84 bis. segundo párrafo; 54, 90 y 94 bis, segundo párrafo, del C.P. y arts. 42 inciso B y 52.7 de la Ley 9024), imputable prima facie a Matías Nicolás De La LLana, en calidad de autor (art.45 del C.P.).

