AMPLIAN LOS HORARIOS DE LOS CASINOS

A partir de mañana, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos autorizó a las salas de juego a permanecer abiertas más horas.



Las mismas estaban autorizadas a abrir de lunes a domingo de 10 a 0:30 horas, pero con la nueva resolución será de domingos a jueves de 10 a 3 AM, y los viernes, sábados y vísperas de feriado de 10 a 4 AM.

Por otra parte, se autorizaron los juegos de cartas, pero por el momento Casino Tower no los incorporará.

