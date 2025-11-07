ASUETO POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL: LUNES 10 DE NOVIEMBRE

Por el Día del Empleado Municipal este lunes 10 de noviembre habrá asueto en todas las dependencias comunales.

La disposición abarca a todas las áreas administrativas y de servicios, por lo que durante esa jornada no habrá recolección de residuos ni operativos de limpieza.

No atenderán las oficinas del palacio municipal y anexos, oficina de licencias de conducir, centros de salud ni estacionamiento controlado.

Habrá guardias de áreas operativas de servicios ante eventuales contingencias

