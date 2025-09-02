ASUMIERON LOS NUEVOS CONCEJALES ESTUDIANTILES

Se puso en marcha un nuevo ciclo del Concejo Deliberante Estudiantil, un espacio que promueve la participación, el debate y el compromiso cívico de jóvenes sanrafaelinos.

La jornada se desarrolló en el recinto del HCD y comenzó con la toma de juramento a cada uno de los concejales estudiantiles.



El Pte. del HCD, Samuel Barcudi, manifestó: “Queremos que los jóvenes participen, que se animen a presentar proyectos y que se interioricen sobre el funcionamiento de la política. Este Concejo siempre estará abierto para que sus voces se escuchen. Los proyectos que resulten más relevantes tendrán la posibilidad de ser tratados en el recinto, porque creemos que la mirada juvenil es fundamental para pensar el San Rafael del futuro”.

AUTORIDADES ESTUDIANTILES

Las nuevas autoridades son: Pilar Martínez (Presidente), Luciano Pescatori (Vicepresidente 1ero) y Oriana Soriano (Vicepresidente 2da).

Comentarios

comentarios