BIANCHI PRESENTÓ LAS NUEVAS AÑADAS DE SUS VINOS DE ALTA GAMMA

Cerca de celebrar sus 95 años, la bodega sanrafaelina sigue cosechando reconocimientos en todo el mundo.



Es por ello que en su flamante bodega Enzo Bianchi, ubicada en Vista Flores (Valle de Uco), hizo la presentación oficial de sus vinos estrellas:



– María Carmen Chardonnay 2021 ($11 mil la botella)

– Particular Cabernet Franc 2020 ($5.400 la botella)

– Particular Cabernet Savignon 2020 ($5.400 la botella)

– IV Generación Gran Malbec 2019 ($11.000 la botella)

– Enzo Bianchi Gran Corte 2019 ($22.000 la botella)

– IV Generación Gran Corte 2019 “Best In Show DWWA” ($11.000 la botella)

– Stradivarius Extra Brut 2014 ($7.500 la botella)

Ante la presencia de periodistas especializados, los directivos de la empresa dieron a conocer en detalle las características de cada uno de estos vinos, que si bien son de exportación pueden conseguirse en el salón de ventas de la «champagnera».

EL ELEGIDO ENTRE 18 MIL VINOS DE ALTA GAMMA

En Valle de Uco se elaboran los «Bianchi IV Generación», un Malbec y un Gran Corte, que expresan la mirada de la cuarta generación de la Familia Bianchi-Stradella.



El “Gran Corte 2019” se llevó este año el “Best in Show”, el máximo galardón del Decanter World Wine Award, el premio más codiciado por las bodegas del mundo, reservado exclusivamente para los 50 mejores vinos del año, entre 1800.



Se trata de un blend de uvas tintas formado por Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot.

