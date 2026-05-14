CONCEJO DELIBERANTE: ESTOS FUERON LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN

1) Nota presentada por el Sr. Luciano Casado, ref. a Solicitud de Certificado de Factibilidad de Anteproyecto de Fraccionamiento de Inmueble (Expte. Nº23759-C-25).}

2) Instruir al municipio a realizar obras de remodelación, mantenimiento, reparación y puesta en valor del edificio de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (Bloque PJ).

3) Declarar de Interés Municipal el “II Congreso Nacional de Economía Circular”, a desarrollarse el día 10 de Junio (Bloque UCR-FCM).

4) El HCD expresa su más enérgico repudio a la decisión del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, de desfinanciar el Programa Remediar (Bloque PJ).

5) Expte. caratulado «Instituto Provincial de la Vivienda, s/Donación sin Cargo».

6) Expte caratulado «LOZANO, Martín Nicolás*; , s/Donación sin Cargo.

7) Expte. caratulado «ALBERDI, Domingo Omar, s/Renuncia y Liquidación Final».

8) Expte. caratulado «COLOMBINO, Juan Manuel», s/Renuncia y Liquidación Final».

9) Expte. caratulado «CORDERO, Lucas David»; s/Renuncia y Liquidación Final».

10) Expte. caratulado «FERRE, Nelly y Otra., s/Donación sin cargo».

11) Expte. caratulado «TOBARES, Luis Alberto»; s/Donación sin Cargo».

12) Expte. caratulado «CARLONI, Juan Marcos; s/Donación sin Cargo».

13) Expte. caratulado «Director de Salud, s/Donación y Alta de Bienes».

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