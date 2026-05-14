MÁS DEL DISCURSO: RECLAMOS A AYSAM, DEFENSA A LA LUCHA ANTIGRANIZO, Y POR QUE SE DEMORA LA OCUPACIÓN DE LA NUEVA TERMINAL

Omar Félix pidió a Aysam que retome las obras de la pileta de oxidación de Cuadro Nacional, porque funcionando como ahora es imposible sumar nuevos usuarios.

LUCHA ANTIGRANIZO

“No solo defiende la cosecha, sino además los vehículos, los techos y el patrimonio de cada sanrafaelino. También el turismo. El estado provincial se retiró de esa política y San Rafael -en conjunto con General Alvear- decidió sostenerla”, afirmó el intendente.



“Sabemos que el sistema no hace magia y no elimina el granizo, pero sí, reduce y amortigua significativamente su impacto. Lo vimos en la última tormenta de la temporada, cuando -ya sin sistema operativo- el tamaño del granizo fue de grandes dimensiones”, prosiguió el jefe comunal.

“Hoy existe un riesgo real de no poder sostenerla el próximo año… Por eso creemos que la lucha antigranizo debe volver a ser una política provincial”

EX TERMINAL

Al abordar el tema, se refirió a la triste situación que vive el comercio local.

Si bien destacó la importancia de la baja en la inflación, dijo que antes había inflación, pero también consumo.

“El edificio esta completamente terminado, y se están instalando los primeros comercios… y ya está funcionando el estacionamiento para 70 vehiculos”.

Argumentó también que el municipio ha sido muy cuidadoso con la selección de los inquilinos, y agradeció a la Cámara de Comercio con quien se trabajó en conjunto.

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