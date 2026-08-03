CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL homepage Inf. General 3 agosto, 2026 Gracias al nuevo gasoducto, decenas de sanrafaelinos ya cuentan con servicio de gas natural en sus domicilios. Quienes ya tienen la factibilidad condicionada al gasoducto, deben acercarse de lunes a viernes de 8 a 12.30 a la Dirección de Vivienda (Belgrano 474) para obtener la autorización de conexión. Aquellos que aún no iniciaron sus trámites deben contactarse con un gasista matriculado para iniciar el proceso. Comentarios comentarios