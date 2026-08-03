CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL

Gracias al nuevo gasoducto, decenas de sanrafaelinos ya cuentan con servicio de gas natural en sus domicilios.
Quienes ya tienen la factibilidad condicionada al gasoducto, deben acercarse de lunes a viernes de 8 a 12.30 a la Dirección de Vivienda (Belgrano 474) para obtener la autorización de conexión.
Aquellos que aún no iniciaron sus trámites deben contactarse con un gasista matriculado para iniciar el proceso.

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