Considerable baja en la ocupación turística

Los primeros días de febrero no fueron muy auspiciosos para San Rafael, igualmente el departamento sigue siendo una de las localidades más elegidas del país.

El promedio de ocupación en los primeras tres noches ha sido del 68%, y si restamos el 25% de espacios no habilitados por la pandemia, ha sido de alrededor del 50%.



Sin embargo, hoy está llegando muchos más visitantes, por lo que se estima la ocupación podrá rondar el 95% el fin de semana de camas habilitadas, descontando las imposibilitadas por COVID.

Entre el domingo y el lunes fue mucha la gente que se fue y canceló reservas, producto de la falta de agua en el Atuel.

Lo que está asegurado para el fide largo de Carnaval es una ocupación total, pues ya casi no queda alojamiento.

En cuanto al Atuel, probablemente vuelva a escurrir este fin de semana.

