CONTINÚA EL ESCANDALOSO REPARTO DE CASAS DEL IPV A MILITANTES RADICALES Y DIRIGENTES POLÍTICOS

Mientras cientos de familias esperan hace décadas que el IPV las llame para adjudicarles una vivienda, personas muy jóvenes ligadas a la política ya tienen casa propia.

La trama se repite cada vez que el IPV «designa» a los nuevos propietarios. Desde la directora del hospital más importante del sur provincial a un ex concejal y actual candidato a convencional.

La semana pasada, la vicegobernadora Hebe Casado rodeada del habitual séquito radical, encabezó la ceremonia de entrega de viviendas correspondientes al barrio Roca II, en el marco del programa “Mendoza Construye” que impulsa el Instituto Provincial de la Vivienda y que cuenta con una importante inyección de fondos públicos.

Como ya es habitual -después de cada entrega- volvieron a quedar expuestos militantes y “amigos del poder”, entre los afortunados adjudicatarios.

Cabe recordar que, a mediados del 2025, la mismísima directora del Schestakow, Gabriela Funes, recibió una casa de parte del Gobierno que integra. Luego fue el turno de familiares directos de legisladores provinciales de Cambia Mendoza, como así también de históricos dirigentes radicales.

Ahora, si bien el IPV resguardó bajo siete llaves el registro de los 12 adjudicatarios del barrio Roca II, pudimos confirmar que integrantes de una misma familia recibieron 4 propiedades. Se trata de tres hermanas, de apellido Luzon, y un médico, que es el primo de ellas, de apellido Bellomo y que -casual o causalmente- fue nombrado en planta en el Schestakow por la actual gestión gubernamental.

Los flamantes adjudicatarios tienen estrecho vínculo con la vicegobernadora Casado y su principal ladero, Guillermo “Colo” Fuentes, candidato a convencional en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

También recibieron una casa la hermana de un diputado radical y la directora de una repartición local, nombrada por el Gobernador.

Pero esto no es todo, porque entre los que también recibieron su inmaculada vivienda se encuentra el ex concejal y actual candidato a convencional, por el espacio “San Rafael Futuro”, Nadir Yasuff, quien integra las filas de La Cámpora en el sur mendocino, agrupación que en reiteradas ocasiones “coincidió” en las sombras con el gobernador Alfredo Cornejo, quien le habría «devuelto el favor».