CRISIS EN BODEGAS BIANCHI: 75 CHEQUES RECHAZADOS POR CASI MIL MILLONES DE PESOS

Una de las empresas más emblemáticas de San Rafael está atravesando un serio problema financiero, ya que desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero acumuló 75 cheques rechazados por un total de $943 millones.

COMUNICADO DE LA EMPRESA

«Bianchi reafirma su compromiso con la transparencia y la buena fe, con una propuesta de regularización de todas sus áreas, con el objetivo de superar una coyuntura excepcional de mercado”, reza el comunicado.

«Hemos abierto una instancia de diálogo con toda la cadena de valor, para acordar un esquema viable de normalización», reza parte de la carta abierta de la firma.

