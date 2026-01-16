LAMENTABLE POSTAL DE EL NIHUIL

Se debe a lo bajo que se encuentra el lago, debido al poco ingreso de agua.

Así es el panorama en la costanera del pueblo, que tan bien fue preparada esta temporada por el municipio, con sombrillas y otras instalaciones.

Además de barro “podrido”, hay mucha lama, porque el año pasado no se bajó el lago en el invierno para que las heladas las queme. Por otra parte, los insectos hacen la estadía insoportable.

Los turistas llegan, miran un poco y se van.