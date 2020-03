Cuarentena Día 1: Disminuyó a la tarde la cantidad de gente que salió de sus hogares

21:00 – En horas de la tarde, cambió drásticamente el comportamiento de los sanrafaelinos respecto a la mañana.

Se vio mucha menos gente en la calle y comprando.

A continuación los detalles de los efectos sociales del coronavirus en nuestro departamento en las últimas horas.

– Papelón de la Cámara de Comercio: Rectificó errores en su listado de comercios exceptuados.

Esta mañana la entidad publicó un gráfico donde incluía en los comercios que podían abrir a los kioscos y vinotecas, pero a la tarde salió a desdecirse con un nuevo comunicado, diciendo que no están incluidos en el protocolo.

– Mermó enormemente la cantidad de personas que salieron por la tarde, tanto a pasear como a hacer compras.

– Mayor presencia policial, tras un reordenamiento de la fuerza provincial, que sacó buena parte de los administrativos a la calle.

– Muchos locales no exceptuados por el decreto, que abrieron en la mañana, cerraron a la tarde, luego de conocer la sanción de la Municipalidad a una gomería.

– Un solo incidente se registro respecto al no cumplimiento de la cuarentena. Fue con un automovilista en Salto de las Rosas, quien al no poder justificar que hacía en la calle, fue notificado formalmente de tener que permanecer en su casa.

– Locales gastronómicos están autorizados a vender comidas en la modalidad delivery.

– Hasta esta hora, hoy no se activó el protocolo por casos sospechosos. Y el único paciente aislado en el Htal. Schestakow está bien, y sin fiebre. Además, se conocieron recién los nuevos positivos de COVID 19, y Mendoza sigue estando libre del virus.

– Sin cortes: Las empresas de electricidad, gas y agua NO realizarán cortes de suministro a quienes no estén al día con sus facturas.

– En una sesión express, el Concejo Deliberante aprobó sanciones y multas de hasta 500 mil pesos a los locales que abran sus puertas sin estar autorizados por el decreto.





