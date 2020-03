Primer día de cuarentena y miles de sanrafaelinos en las calles y comprando

12:00 – Tal como hacemos con nuestros lectores de #ALERTA SAN RAFAEL, iremos publicando a lo largo del día comunicados sobre la situación actual, en cuanto al comportamiento social en la cuarentena, como así también por potenciales casos positivos de COVID 19.



Para arrancar con esta serie de notas, podemos decir que la gente ha salido como si fuera un día normal:

– Hay mucho movimiento en las calles de San Rafael, y es escasa la presencia de las fuerzas de seguridad.

– No se percibe el control poblacional por la cuarentena.

– Más de 10 cuadras de cola para ingresar a COMERCO, con ya más de 700 personas adentro. Es que además de los comerciantes, fueron a comprar los particulares.

– También mucho movimiento en los mayoristas y en la feria de calle Cte. Torres.



– Hay gente haciendo actividad física, y hasta jóvenes en el parque tomando mate.

– Están cerrados los comercios no exceptuados por el decreto presidencial, por lo que el centro luce como un día domingo, pero sin los cafés abiertos.

– Igualmente, vimos abiertas librerías, cotillones y oficinas de aseguradoras, locales no incluidos durante la cuarentena.

– En el supermercado Átomo no les proveyeron a los empleados ni guantes ni barbijos.

– De Mendoza a San Rafael, hay tres controles de Gendarmería.

– El transporte funciona como día domingo.



Comentarios

comentarios